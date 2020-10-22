Коллективная ответственность: почему Вашингтон заявил о поддержке НАТО американского подхода к «ядерной программе» РФ

Страны Североатлантического альянса поддерживают позицию Соединённых Штатов по «ядерным программам» России и Китая. Об этом заявил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Вместе с тем в представительстве США при НАТО заявили, что Вашингтон проинформировал союзников о переговорах с Москвой по продлению СНВ-III. Как отмечают эксперты, Белый дом таким образом подключает к обсуждению договора весь альянс, чтобы в случае выхода американцев из соглашения избежать обвинений в единоличном разрушении глобальной системы безопасности.

Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о поддержке странами НАТО позиции США по вопросу российской и китайской «ядерных программ».

«Вместе с союзниками по НАТО продолжаем тесные консультации по ядерным программам России и Китая. Поделились дополнительной информацией о развёрнутых обеими странами тысячах ракет средней дальности, способных нести ядерные заряды. Выражаем благодарность союзникам за поддержку американского подхода», — написал он в Twitter.

Continuing our close consultation with @NATO allies on both the Russian and Chinese nuclear programs. Shared additional information on the thousands of medium-range, nuclear-capable missiles that both countries have deployed. Appreciate allied support for the U.S. approach. https://t.co/EcXtXy76hQ — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) October 20, 2020

Как заявили в представительстве США при НАТО, Биллингсли проинформировал союзников по Североатлантическому альянсу «о состоянии переговоров с Россией по контролю над вооружениями, в том числе о выражаемом в последнее время Москвой стремлении к достижению прогресса на переговорах по продлению действия СНВ-III».

«США готовы провести встречу и утвердить итоговый вариант договора, выполнение условий которого поддаётся контролю», — заявили в представительстве.

Earlier today, @USArmsControl briefed @NATO Allies on the status of #armscontrol negotiations with 🇷🇺 #Russia, including Moscow’s recent willingness to make progress on #NewSTART extension talks. The 🇺🇸 U.S. stands ready to meet and finalize a verifiable agreement. https://t.co/tN8XbQ7KxJ — US Mission to NATO (@USNATO) October 20, 2020

Ситуация вокруг ДСНВ

Напомним, в середине октября США сообщили о готовности пролонгировать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

«Соединённые Штаты предложили продлить срок действия СНВ-III на один год при условии, что Россия и США сохранят ограничение на количество ядерных боеголовок в течение этого периода», — заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

(1/3) “The United States proposed an extension of New START for one year, in exchange for Russia and the United States capping all nuclear warheads during that period. — NSC (@WHNSC) October 16, 2020

Ранее с подобным заявлением выступил и Маршалл Биллингсли.

16 октября президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами российского Совбеза предложил продлить CНВ-III на 12 месяцев «без всяких условий».

«У меня есть предложение, а именно продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода», — сказал Путин.

В США заявили, что инициатива российского лидера «ни к чему не приведёт».

«Сегодняшнее предложение президента Путина о продлении действия СНВ-III без заморозки количества боеголовок ни к чему не приведёт», — указал помощник президента США по национальной безопасности.

Белый дом

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При этом 20 октября МИД России сообщил, что «Россия предлагает продлить договор СНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

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«Эта наша позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. Если данный подход устроит Вашингтон, то тогда выигранное в результате продления договора СНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в МИД, там не получили от Вашингтона официального ответа на ноту от 16 октября с предложением Владимира Путина о продлении договора.

Комментируя предложение внешнеполитического ведомства РФ, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует согласие Москвы «заморозить» все свои ядерные арсеналы».

«Но нам следует содействовать скорейшему началу взаимодействия переговорщиков, представляющих США и Россию, чтобы продолжить процесс утверждения итогового варианта договора, выполнение условий которого поддаётся контролю», — указал Помпео.

Роль НАТО

Как полагает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, американская сторона сейчас «активно подключает к переговорному процессу по договору СНВ своих союзников по блоку». По его словам, Белый дом «надеется, что государства альянса поспособствуют осуществлению его планов».

«Для США в данном контексте важно продемонстрировать поддержку своих союзников по альянсу, подчёркивая, что и НАТО сыграет свою роль в переговорах по контролю над вооружениями. Вашингтон рассчитывает, что официальная поддержка коллективного Запада как-то повлияет на позицию России в вопросе продления СНВ-III», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. Он также считает, что поддержка НАТО в случае непродления СНВ-III американской стороной «послужит неким щитом» для США.

Запуск баллистической ракеты США Trident II D5

Reuters

© U.S. Navy

«Очевидно, что Соединённые Штаты нацелены на разрушение сложившейся структуры стратегической стабильности и глобальной безопасности. И хотя они пока конкретно не обозначают позицию по договору СНВ, понятно, что рано или поздно они из него выйдут. По этой же причине они вышли из Договора по открытому небу (ДОН), ДРСМД и ранее — из договора ПРО. И в этих условиях поддержка альянса будет призвана защитить их от обвинений со стороны других стран в этом коллапсе. Ведь Вашингтон всегда сможет сказать, что принимал решение не единолично», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Данюк также подчеркнул, что в этом контексте Соединённым Штатам выгодно «выдавать свою позицию за позицию всех стран альянса».

«Не стоит удивляться, если и дальнейшие шаги в рамках продления договора СНВ американская администрация будет выдавать за консолидированную позицию Североатлантического альянса», — отметил эксперт.

Китайский фактор

Стоит отметить, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности продлить СНВ-III, однако США медлят с окончательным решением.

При этом Вашингтон считает, что необходимо создать новое соглашение, призванное заменить СНВ-III. Кроме того, американские власти настаивают на присоединении к такому документу Китая. Однако КНР не раз отмечала, что не будет участвовать в эти инициативах.

В частности, с аналогичным заявлением Пекин выступил в середине октября.

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«Учитывая колоссальную разницу между ядерным арсеналом Китая и потенциалами, которыми располагают США и Россия, ожидать присоединения Китая к каким-либо трёхсторонним переговорам о контроле над вооружениями несправедливо, неразумно и бессмысленно. Китай никогда не будет вступать в подобного рода переговоры и не позволит принуждать или шантажировать себя», — заявил зампостпред КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

При этом Гэн Шуан отметил, что КНР не отказывается участвовать в глобальном процессе разоружения.

Как отметил Андрей Сидоров, «для США крайне важно привлечь к переговорам по контролю над вооружениями Китай, поскольку эту страну Вашингтон называет своим главным противником».

«США считают, что для них, и особенно для американского флота, представляют большую угрозу вооружения, развёрнутые на континентальном шельфе Китая и на насыпных островах. Вашингтон боится, что его господству в Азиатско-Тихоокеанском регионе скоро придёт конец, поскольку Китай наращивает своё ракетное оружие, имеет для этого финансовые средства и соответствующие технологии. По этой причине американская сторона и идёт на всевозможные уловки, лишь бы вынудить РФ каким-либо образом повлиять на позицию китайского руководства. Но Москва уже заявила, что уважает стратегию Пекина», — заявил эксперт.

По мнению Сидорова, США рассчитывают, что союзники по блоку помогут им «в поиске способов остановить модернизацию и развёртывание боевых возможностей КНР».

В то же время Вашингтон осознаёт, что осуществить свою инициативу по привлечению КНР к переговорам вряд ли удастся, но использует её как предлог, чтобы не продлевать СНВ-III на пять лет, полагает Никита Данюк.

Символика НАТО

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«Учитывая, что условие по привлечению КНР невыполнимо априори, США пытаются переложить ответственность за выход из договора СНВ на российских партнёров. То есть Вашингтон по факту говорит, что раз РФ не в состоянии найти инструменты, благодаря которым можно усадить китайцев за стол переговоров, то США могут выйти из соглашения и при этом не нести за это ответственности. Тогда они будут говорить, что Вашингтон не нарушает архитектуру глобальной безопасности и стратегической стабильности», — заявил эксперт.

При этом Сидоров отметил, что «Москва пошла навстречу Вашингтону, предложив заморозить на год количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, чтобы дать возможность дальше проводить переговоры». По мнению аналитика, американская сторона может согласиться на такие условия, учитывая, что уже 3 ноября в США состоятся президентские выборы.

«Для администрации Трампа это возможность показать, что достигнут определённый прогресс на переговорах, и не дать демократам спекулировать на этой теме», — указал он.

Однако после выборов Соединённые Штаты «могут продолжить раскачивать этот договор, поскольку американская ядерная триада и ядерный потенциал США в целом нуждаются в серьёзной модернизации», полагает Сидоров.

«Вашингтон намеренно может выставить новые требования, на которые Россия не готова будет пойти. И тогда договор может рухнуть», — заключил эксперт.