Путин выступил против прекращения договора СНВ-III
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совбеза России. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
В ходе совещания глава МИД России Сергей Лавров проинформировал президента, что есть угроза оставить мир без СНВ-III и «вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности».
Лавров уточнил, что все остальные соглашения «либо уже разрушены, либо предлагаются американцами к прекращению».
«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим основополагающим документом подобного рода», — сказал глава государства.
По его словам, договор все предыдущие годы работал исправно и выполнял свою фундаментальную роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.
В связи с этим он предложил продлить договор хотя бы на год без всяких условий.
Путин попросил Лаврова сформулировать позицию России для США и в самое ближайшее время получить от Вашингтона «хоть какой-то внятный ответ».
Глава МИД пообещал сделать это «как можно скорее».