Путин выступил против прекращения договора СНВ-III

Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение существования договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) было бы «в высшей степени печально».

Об этом он заявил в ходе совещания с членами Совбеза России. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

В ходе совещания глава МИД России Сергей Лавров проинформировал президента, что есть угроза оставить мир без СНВ-III и «вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности».

Лавров уточнил, что все остальные соглашения «либо уже разрушены, либо предлагаются американцами к прекращению».

«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим основополагающим документом подобного рода», — сказал глава государства.

По его словам, договор все предыдущие годы работал исправно и выполнял свою фундаментальную роль ограничителя и сдерживания гонки вооружений.

В связи с этим он предложил продлить договор хотя бы на год без всяких условий.

Путин попросил Лаврова сформулировать позицию России для США и в самое ближайшее время получить от Вашингтона «хоть какой-то внятный ответ».

Глава МИД пообещал сделать это «как можно скорее».