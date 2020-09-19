Путин рассказал, почему Россия разработала гиперзвуковое оружие

Российский президент Владимир Путин рассказал, почему Россия приступила к разработке гиперзвукового оружия.

Об этом глава государства сказал в разговоре с почётным гендиректором, почётным генеральным конструктором НПО машиностроения Гербертом Ефремовым в эфире телеканала «Россия 24».

«Выход Соединённых Штатов Америки из договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США системы стратегической системы ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Уважаемый Герберт Александрович, благодаря вам, вашим коллегам этого не случилось», — заявил Путин.

Он напомнил, что в июне 2001 года в Плесецке осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока, и этот пуск был успешен.

«В течение последующих лет мы приложили все возможные усилия с целью достижения с американской стороной договорённостей о прекращении работ по стратегической ПРО или о её совместной реализации на ракетоопасных направлениях, в том числе с участием европейских государств. Однако все наши попытки оказались тщетными», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что в этой связи в 2004 году Россия развернула масштабную работу по реализации идей разработчиков оружия.

19 сентября Владимир Путин наградил Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Российский лидер также заявил, что впервые в новейшей истории Россия обладает самым совершенным оружием, которое кратно превосходит по характеристикам все существующие сегодня вооружения.