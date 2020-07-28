США и Австралия обсудили вопросы создания гиперзвукового оружия
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам переговоров в Вашингтоне.
По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов касательно потенциала США и Австралии.
«И нашего желания продвинуть его (потенциал Австралии), будь то (в сфере) гиперзвуковых (вооружений) или любых иных типов средств», — цитирует Эспера ТАСС.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что в России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».