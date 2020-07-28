США и Австралия обсудили вопросы создания гиперзвукового оружия

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что обсудил с представителями Австралии возможность создания в этой стране гиперзвукового вооружения.

Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии по итогам переговоров в Вашингтоне.

По его словам, стороны обсудили широкий круг вопросов касательно потенциала США и Австралии.

«И нашего желания продвинуть его (потенциал Австралии), будь то (в сфере) гиперзвуковых (вооружений) или любых иных типов средств», — цитирует Эспера ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».