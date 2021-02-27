«С технологиями серьёзные проблемы»: почему в США признали отставание от России в сфере модернизации ядерной триады
- Reuters
- © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge/Handout
Пока Россия завершает свою программу модернизации ядерного арсенала, Соединённые Штаты только начинают её. Об этом заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, подчеркнув, что это — проблема для Америки.
«Мы должны продолжать инвестировать в нашу триаду и внимательно следить за всеми возможностями наших противников...» — сказал он на виртуальном симпозиуме Ассоциации ВВС США по вопросам ведения военных действий в воздушно-космическом пространстве.
По словам Хайтена, ядерная триада играет важную роль, поскольку призвана сдерживать Россию и Китай, а также в некоторой степени Северную Корею и Иран от возможного нанесения ядерных ударов по США и их союзникам.
Военачальник также отметил, что Соединённые Штаты должны располагать эффективными крылатыми ракетами морского базирования, чтобы противостоять российскому потенциалу, а также маломощным ядерным оружием, которое можно в небольших количествах разворачивать на подводных лодках для противодействия вооружениям РФ.
На этой неделе в Пентагоне также заявили, что конкуренты США из числа великих держав, в частности, Россия и Китай, интенсивно развивают гиперзвуковые технологии и возможности, активно разрабатывают такие системы и ставят их на вооружение. По мнению старшего руководителя программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майка Уайта, наличие такого оружия ещё больше усугубит проблему, создаваемую другими высокотехнологичными комплексами, которые развёртывают конкуренты американской стороны, чтобы якобы подвергать силы США опасности в воздухе, на суше, на море и в космосе.
В ответ на эти действия Пентагон создаёт комплексную стратегию ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против гиперзвукового оружия противника, отмечается в сообщении Минобороны США.
«Первая часть стратегии касается развёртывания к началу — середине 2020-х годов наступательных гиперзвуковых систем для нанесения ударов с моря, воздуха и суши по хорошо защищённым и особо важным целям в условиях дефицита времени», — пояснили в ведомстве.
Как уточнил Уайт, Вашингтон также рассматривает возможность ускорения разработки и внедрения в середине — конце 2020-х годов многоуровневой системы защиты от гиперзвуковых систем.
- Проект гиперзвуковой ракеты Boeing X-51
- © U.S. Air Force
«Третий элемент стратегии связан с многоразовыми гиперзвуковыми системами. Реализация этой задачи, по его (Уайта. — RT) словам, запланирована на начало — середину 2030-х годов», — отметили в Пентагоне.
Кроме того, замминистра обороны США по научно-техническим разработкам не исключил возможность совместной разработки и производства гиперзвукового оружия с союзниками Вашингтона.
Гиперзвук и ядерный вопрос
Напомним, в начале декабря прошлого года США заключили с Австралией соглашение, позволяющее совместно разрабатывать и испытывать гиперзвуковое оружие. Договор был подписан в рамках комплексного лётно-исследовательского эксперимента «Южный Крест» (SCIFiRE), который предполагает «совместные лётные испытания полноразмерных прототипов гиперзвуковых крылатых ракет».
Впрочем, ни Пентагон, ни Минобороны Австралии не раскрыли детали этих планов и сроки их выполнения. Однако, по данным американского издания Defense News, на территории Австралии пройдут испытания нового оружия — высокоточной гиперзвуковой ракеты, которая запускается при помощи силовой установки и приводится в движение прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что её примут на вооружение в течение следующих пяти — десяти лет, пишет издание.
Как заявила начальник управления ВВС в штаб-квартире Королевских ВВС Австралии в Канберре вице-маршал авиации Кэтрин Робертс, это оружие смогут нести тактические истребители (например, F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II), а также самолёт морской разведки P-8A Poseidon. Defense News информирует, что испытания этой ракеты, по всей видимости, будут проходить на полигоне Вумера в штате Южная Австралия.
Ряд западных СМИ, в том числе агентство Reuters, со ссылкой на министра обороны Австралии Линду Рейнольдс сообщили, что разработка гиперзвуковых ракет с США будет вестись якобы «в целях противодействия России и Китаю».
В начале февраля во время брифинга пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби назвал РФ угрозой для США «на многих фронтах», отметив, что Пентагон разделяет опасения отдельных представителей командования о возможности ядерного конфликта с Москвой и Пекином. Ранее глава Стратегического командования Соединённых Штатов адмирал Чарльз Ричард допустил возможность ядерной войны США с Россией или Китаем.
Кроме того, Кирби подчеркнул, что глава Пентагона Ллойд Остин «определённо считает приоритетом ядерный потенциал и его модернизацию».
Пресс-секретарь оборонного ведомства также отметил, что вопросы о российской и китайской угрозах будут включены в глобальный обзор ядерных сил. По его словам, Ллойд намерен подготовить «Обзор ядерной политики» для «лучшего понимания состояния модернизации сил, потребностей в инновациях и научно-исследовательских разработках для их дальнейшего совершенствования».
Как уточнила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс, Вашингтон планирует скорректировать стратегию национальной обороны и ядерную доктрину («Обзор ядерной политики»). Она подчеркнула, что особыми вызовами для Вооружённых сил США являются продолжающаяся военная модернизация ВС в Китае и «деструктивная Россия». Хикс также сообщила о важности эффективного «сдерживания» этих стран. Она полагает, что не в интересах американской стороны и её союзников наблюдать за тем, как Москва и Пекин наращивают свои ядерные арсеналы.
«Вряд ли что-то даст»
Между тем, как напоминают аналитики, к выводу о том, что ядерный потенциал страны находится не в лучшем состоянии, Пентагон пришёл ещё при Дональде Трампе.
«Несмотря на все усилия и выделенный колоссальный бюджет, особых успехов американцы не добились. После ухода Трампа с поста президента эта ситуация и вовсе встала на паузу. Но сейчас мы видим, как генерал Хайтен пытается сдвинуть всё с мёртвой точки», — отметил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.
По его мнению, ядерная модернизация в США будет продолжаться, однако далеко «не в тех масштабах, которые планировал Трамп».
- Здание Пентагона
- Reuters
- © Carlos Barria
Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков.
«Никто эту программу сворачивать не собирается. Будут, конечно, некоторые корректировки. Скорее всего, ядерными боеголовками оснастят не только крылатые ракеты морского базирования, но и сухопутные. Кроме того, особый акцент новая администрация, вероятно, сделает на создании ракет средней дальности, которые также могут нести ядерные боеголовки», — предположил в беседе с RT Леонков.
Именно разработка и развёртывание Соединёнными Штатами нового поколения баллистических ракет средней дальности будут сопровождаться внедрением гиперзвуковых технологий, считает аналитик.
«Речь идёт о гиперзвуковых блоках. Таким образом, можно констатировать, что ядерная модернизация и гиперзвуковые технологии становятся двумя тесно связанными направлениями», — считает Леонков.
Иван Коновалов, в свою очередь, спрогнозировал, что в перспективе «в новом понимании стратегических наступательных вооружений будут объединены не только ядерные вооружения, но и гиперзвуковые».
Леонков расценил последние заявления представителей Пентагона как своего рода сигнал конгрессу, который должен обеспокоиться из-за «российской угрозы» и способствовать развитию данных сфер.
«Слова Хайтена и Уайта говорят о яростном желании американского Минобороны расширять ядерную программу и связанные с ней проекты, включая гиперзвуковые», — считает он.
Впрочем, с его точки зрения, прежде чем США удастся дойти до того уровня, который есть сейчас у России в сфере ядерных и гиперзвуковых вооружений, «пройдут долгие годы».
«К тому времени РФ уже уйдёт далеко вперёд», — замечает эксперт.
Он также полагает, что разработка Пентагоном новой стратегии по развитию гиперзвуковых возможностей объясняется в том числе и тем, что прежние планы ведомства в этом направлении практически не были реализованы.
«Многие испытания в рамках целого ряда программ были неудачны. Следовательно, сроки их реализации смещаются вправо. Пентагон тем самым подтверждает, что с гиперзвуковыми технологиями у США сейчас серьёзные проблемы. Они не могут создать их в обозначенные ранее сроки даже при усиленном финансировании», — говорит Леонков.
- Истребитель-бомбардировщик F-35 Lightning II
- Reuters
- © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Jameson E. Lynch/Handout
Для того чтобы новая программа получила одобрение бюджетного комитета, Пентагон придумывает для неё различные обоснования — прежде всего это мнимые гиперзвуковые угрозы со стороны Москвы и Пекина и «агрессивное поведение» этих стран, пояснил эксперт.
Он не исключил, что США будут вынуждены привлечь своих союзников к созданию гиперзвуковых комплексов в обмен на обещание, что эти вооружения в том числе будут защищать и их.
«Они решили коллективно достичь результатов, которых Россия и Китай достигли самостоятельно», — говорит Алексей Леонков.
Однако, как напомнил Иван Коновалов, аналогичная схема при создании самолётов F-35 пока демонстрирует «сомнительную эффективность».
«Сотрудничество США с союзниками по гиперзвуку вряд ли что-то даст американской стороне, кроме разве что каких-то площадок для испытаний», — заключил эксперт.
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