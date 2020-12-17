«Самая широкая номенклатура боевого оснащения»: какие результаты достигнуты в ходе перевооружения РВСН

В России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. В состав этого рода ВС входят три ракетные армии и 12 дивизий, оснащённых стационарными и мобильными комплексами. В армии страны РВСН остаются лидером по темпам перевооружения. Высокие показатели обеспечиваются за счёт поставок твердотопливных систем «Ярс». Среди других новинок войск стратегического назначения — неуязвимый гиперзвуковой блок «Авангард». По мнению экспертов, постоянное пополнение арсенала позволяет РВСН эффективно выполнять функцию стратегического сдерживания.

17 декабря в России профессиональный праздник отмечают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения. Этот род ВС был создан в 1959 году. На протяжении более 60 лет он выполняет функцию одного из главных компонентов стратегического сдерживания США.

В соединениях РВСН сосредоточено более двух третей атомных носителей стратегической ядерной триады России. В состав данного рода войск входят три ракетные армии и 12 дивизий. Четыре соединения оснащены комплексами с шахтными пусковыми установками (ШПУ), остальные — подвижными грунтовыми системами.

Неуязвимое оружие

В российской армии РВСН лидируют по доле современных и модернизированных вооружений: по итогам 2020 года этот показатель достиг 81%. Ожидается, что к 2024 году «стратеги» будут укомплектованы современной техникой на 100%.

Как отмечают в Минобороны РФ, высокие темпы перевооружения обеспечиваются прежде всего за счёт поставок комплексов «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-24. Система является детищем Московского института теплотехники (МИТ). В войска она поступает в шахтном и грунтовом вариантах.

В настоящее время на «Ярс» перевооружены пять из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования. В ближайшие годы комплекс полностью заменит систему «Тополь» в трёх соединениях, дислоцированных в Алтайском крае, Тверской и Калужской областях.

Пусковая установка комплекса «Ярс»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

С точки зрения военного ведомства, переход на «Ярсы» должен усилить «боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны».

К преимуществам этой МБР относят новые двигательные установки, современное боевое оснащение, непродолжительный активный участок полёта, высокую точность, повышенную мобильность, автономность и проходимость (в грунтовом исполнении).

Ракета способна поражать объекты на дальности до 11 тыс. км. Полезная нагрузка РС-24 существенно меньше, чем у жидкостных аналогов, однако, как отмечают эксперты, мощности боезарядов вполне достаточно для уничтожения стратегически важных целей на территории противника.

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов считает, что его детище соответствует «самым передовым требованиям». По мнению учёного, создание «Ярса» позволило России вырваться вперёд по наземным вооружениям стратегического назначения.

Между тем Минобороны РФ не отказывается от эксплуатации жидкостных изделий. Новинкой РВСН является тяжёлая 200-тонная ракета РС-28 «Сармат». Комплексы будут размещаться в тех же ШПУ, что и советские МБР Р-36М2 «Воевода». Такой подход позволит сэкономить на обустройстве инфраструктуры эксплуатации.

Уникальность РС-28 заключается в том, что ракета способна поражать цели как через Северный, так и через Южный полюс. Кроме того, «Сармат» превосходит «Воеводу» по объёму полезной нагрузки — новейший комплекс способен нести до 20 боевых блоков малого, среднего и повышенного классов мощности.

В настоящее время продолжается подготовка к лётным испытаниям РС-28. Производство «Сармата» будет развёрнуто на Красноярском машиностроительном заводе (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

В конце марта на заседании Совета Федерации министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о завершении модернизации базы для налаживания серийного выпуска «Сармата». Первым получателем уникального оружия станет Ужурское ракетное соединение.

Как рассказал 16 декабря в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, сейчас развёрнуты работы по подготовке к перевооружению на РС-28 головного ракетного полка. Постановка МБР на боевое дежурство запланирована на 2022 год.

Ракеты «Сармат» будут оснащаться гиперзвуковыми крылатыми блоками «Авангард». Изделие способно развивать скорость до 27 чисел Маха. С декабря 2019 года оно находится на вооружении 13-й ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области.

По словам президента РФ Владимира Путина, «Авангард» представляет собой неуязвимое оружие для современных и перспективных средств ПВО-ПРО. Помимо невероятных скоростных качеств, достоинством блока глава государства считает «глубокое маневрирование» — на пути к цели изделие может смещаться на несколько тысяч километров.

Создатель «Авангарда» — Герберт Ефремов, занимающий в данный момент должность почётного генерального конструктора НПО машиностроения (Реутов). Учёный уверен, что его детище обнуляет возможности любой системы ПРО, так как траекторию полёта крылатого блока невозможно предугадать.

Как говорит Сергей Каракаев, создание «Авангарда» открывает перед РВСН «широкие возможности для дальнейшего развития». По его оценке, с появлением крылатого блока роль Ракетных войск стратегического назначения в ядерной триаде может возрасти.

«Ракетная система «Авангард», безусловно, эффективно дополнит структуру системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки, а также создаст условия для развития новых типов боевого оснащения для современных и перспективных стратегических ракет», — сообщил Каракаев.

Плановое перевооружение

Как подчеркнул Каракаев, сегодня соединения РВСН обладают «самой широкой номенклатурой боевого оснащения», которая позволяет решать значительную долю задач стратегического сдерживания. Помимо новых МБР, арсенал войск обновляется за счёт систем боевого управления и связи.

Также по теме «Сохранение баланса сил»: какую роль гиперзвуковое оружие играет в обеспечении безопасности РФ В арсенале российской армии находятся самые современные вооружения, превосходящие все существующие образцы. Об этом заявил Владимир...

«Ракетные войска стратегического назначения готовы к участию в любом из вариантов ответных мер России — поддерживается высокая боевая готовность стратегического оружия, продолжается плановое перевооружение ракетной группировки на современные ракетные комплексы, имеется потенциал наращивания боевых возможностей группировки для адекватного ответа возникающим военно-техническим угрозам», — заявил Каракаев.

В комментарии RT экс-начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин подчеркнул, что качеству оснащения РВСН руководство России всегда уделяло приоритетное внимание, осознавая их ведущее значение в обеспечении национальной безопасности РФ.

«В рамках общего перевооружения ВС Ракетные войска стратегического назначения находятся на переднем плане. Именно их мощь составляет главный фактор, который способствует осуществлению Россией ядерного сдерживания любого агрессора», — сказал Есин.

По мнению офицера, программа модернизации вооружений и РВСН осуществляется «в плановые сроки». Как считает Есин, особую роль для войск играют поставки «Авангарда» и грядущее поступление «Сармата».

«Наращивается мобильная группировка ракетных комплексов «Ярс». Но самыми современными можно назвать комплексы «Сармат» и «Авангард», аналогов которым в мире нет», — говорит Есин.

В беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что РВСН успешно перевооружаются на новые образцы техники, причём в лимитах, прописанных в СНВ-III. Цель обновления арсенала, как полагает эксперт, заключается в гарантированном преодолении любых систем ПРО.

«Например, «Сармат» и «Авангард» — совершенно новые комплексы принципиально иного качества. Они предназначены для гарантированного преодоления противоракетной обороны, которую уже не одно десятилетие совершенствуют США. И в общем эти комплексы обесценивают быстро развиваемый американцами потенциал ПРО», — резюмировал Подберёзкин.