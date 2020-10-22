«Отрабатывается всеми подразделениями»: как российская армия совершенствует борьбу с диверсантами

Войска Восточного военного округа провели тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника, сообщается на сайте Минобороны России. Для обнаружения неприятеля использовались беспилотники «Тахион» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», задачей которых стало отслеживание активности средств связи нарушителей госграницы. Ранее масштабные противодиверсионные мероприятия прошли в рамках учений «Кавказ-2020». По мнению экспертов, ДРГ представляют серьёзную опасность на современном театре военных действий. В связи с этим армия страны уделяет повышенное внимание борьбе с такими вражескими группировками.

Подразделения общевойсковой армии провели в Приамурье тренировку по противодействию диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) условного противника с применением БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«По замыслу учения несколько «вражеских» ДРГ имели задачу вывести из строя узел связи. Для поиска диверсантов в помощь разведчикам и подразделениям охраны были задействованы беспилотные летательные аппараты «Тахион», которые провели разведку, используя оптические и тепловизионные камеры», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Также для обнаружения диверсантов применялись комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», что позволило непрерывно отслеживать активность средств связи неприятеля на необходимом удалении.

«Принятый комплекс мер позволил быстро обнаружить диверсионные группы и нейтрализовать их. Новый способ комплексного подхода к защите от диверсантов способствовал сокращению времени на поиск и значительно повысил защищённость командных пунктов и других критически важных объектов», — отмечают военные.

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«Тахион» представляет собой малый беспилотный аппарат для воздушной фоторазведки объектов противника, целеуказания, ретрансляции радиосигнала. Максимальная дальность дрона составляет 40 км. Комплекс может выполнять задачи в любое время суток при порывах ветра до 15 м/с. Максимальная высота полёта «Тахиона» — 4 км.

«Борисоглебск-2» относят к наиболее современным российским средствам радиоэлектронной борьбы. Машина способна подавлять каналы управления БПЛА, спутниковые каналы связи, а также воздействовать на источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, полностью нарушая тем самым систему управления войсками потенциального противника.

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходарёнок назвал эффективным сочетание БПЛА и средств РЭБ для обнаружения диверсионных отрядов.

«Использование беспилотников позволяет обнаружить диверсантов, определить их координаты, вывести на них группы спецназа. РЭБ, в свою очередь, лишает их возможности обмениваться данными, то есть информация о характере деятельности наших войск не будет передана, даже если ДРГ удалось что-либо выяснить», — пояснил Ходарёнок.

«Обнаружены и нейтрализованы»

По информации Минобороны, в российской армии регулярно проводятся разнообразные антидиверсионные мероприятия. Так, в текущем году крупнейшими манёврами, на которых в числе прочего отрабатывались методы борьбы с ДРГ, стали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020», которые прошли с 21 по 25 сентября. В них были задействованы порядка 80 тыс. человек.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению условных диверсионных групп незаконных вооружённых формирований отработали мотострелки и военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ.

Военнослужащие российской армии на тренировке

© Министерство обороны РФ

ДРГ были обнаружены с помощью беспилотной авиации и других современных разведывательных средств. Для преследования, окружения и уничтожения условного противника участники СКШУ применили боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90А и стрелковое оружие.

Методы ликвидации диверсантов в рамках учений «Кавказ-2020» были отработаны и на полигоне Алагяз (Армения). В этом мероприятии были задействованы армянские формирования и военная полиция ЮВО. Российские военнослужащие осуществили скрытный подход к захваченным зданиям, блокировали их и уничтожили условные ДРГ.

Также по замыслу СКШУ на полигоне Дзарцеми (Южная Осетия) для обнаружения диверсионных групп противника были использованы БПЛА, станция ближней разведки СБР-3, комплекс разведки, управления и связи «Стрелец», обеспечивающий обработку данных для последующего применения оружия.

В уничтожении формирований противника принимали участие три ротные тактические группы российской армии и войска Южной Осетии. Первые два подразделения блокировали район расположения неприятеля, а третье нанесло удар по позициям ДРГ.

Помимо средств наземной разведки и поражения, на СКШУ «Кавказ-2020» к борьбе с условными диверсантами были привлечены самолёты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-24, Су-30СМ и МиГ-29СМТ, ударные вертолёты Ми-28Н 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

На российском флоте большое внимание уделяется подготовке борьбы с подводными диверсантами. В середине октября отряд боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии (КФл) провёл учение по противоподводно-диверсионной обороне.

Боевые пловцы условного неприятеля были обнаружены с помощью бортового гидроакустического вооружения в районе якорной стоянки кораблей на незащищённом рейде. Для их ликвидации были применены гранаты. После уничтожения диверсантов водолазные группы КФл осмотрели корпуса кораблей на предмет обнаружения закладок взрывных устройств и возможных повреждений.

Впрочем, на российском флоте не всегда отрабатывается физическое уничтожение вражеских боевых пловцов. Например, весной отряд противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Новороссийской военно-морской базы задержал подводных диверсантов, роль которых исполняли водолазы аварийно-спасательного формирования Черноморского флота.

Военнослужащие ВС РФ на учениях

© Министерство обороны РФ

Большое внимание в российской армии уделяется защите от ДРГ носителей ядерного оружия. По легенде учений, прошедших в октябре в 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН (Тейково), противник заминировал маршруты боевого патрулирования мобильных комплексов «Ярс» и сопровождающей его спецтехники.

«ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы. Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчётов к выполнению учебно-боевой задачи», — говорится в описании легенды учений на сайте Минобороны.

По информации ведомства, в настоящее время для разминирования участков боевого патрулирования мобильных комплексов РВСН может применяться уникальная машина «Листва», а для разведки и уничтожения ДРГ — противодиверсионный бронетранспортёр «Тайфун-М», сконструированный на основе БТР-82.

«Борьба выходит на первый план»

Как отмечают эксперты, под ДРГ российские военные чаще всего подразумевают незаконные вооружённые формирования, спецподразделения стран — членов НАТО и других геополитических оппонентов Москвы.

Так, в начале августа 2016 года на территорию Крыма с целью организации терактов попытались прорваться несколько групп украинских военнослужащих. Российским силовикам удалось пресечь планировавшиеся преступления и нейтрализовать нарушителей. Однако в столкновениях с ДРГ погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что на современном театре военных действий (ТВД) даже небольшая диверсионно-разведывательная группа, если её своевременно не обнаружить и не блокировать, способна нанести масштабный материальный ущерб и сорвать развёртывание войск в случае агрессии.

«Силы специальных операций развитых стран имеют на оснащении современные средства связи, огневого поражения, разведки и наблюдения, включая малогабаритные БПЛА. По сути, даже одна малочисленная ДРГ может сорвать выполнение боевой задачи весьма крупного военного формирования, уничтожив, например, командный пункт или узел связи или затруднив развёртывание ударных средств на огневых позициях или позиционных районов», — констатировал Мураховский.

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По его словам, отработка методов борьбы с ДРГ — одна из ключевых задач ВС РФ. Поэтому поиск и уничтожение диверсантов отрабатываются в том числе подразделениями, находящимися за пределами приграничной полосы.

«Подчеркну, что для противодействия ДРГ нет необходимости разрабатывать узконаправленную систему вооружений, создавать специальные подразделения. Борьба с диверсантами отрабатывается всеми подразделениями, всеми штабами с применением уже имеющегося оружия», — говорит Мураховский.

Михаил Ходарёнок также полагает, что хорошо подготовленная ДРГ представляет собой серьёзную угрозу на ТВД. Эксперт отметил, что современные войны ведутся без чётко выраженных линий фронта и расположения боевых порядков. В таких условиях использование диверсионных групп «может дать значительные результаты».