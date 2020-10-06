Ударные дроны, роботы и экзоскелеты: чем уникальна российская армейская экипировка нового поколения

Российские специалисты по заказу командования Сухопутных войск РФ ведут работы по созданию боевого комплекта нового поколения. Частью экипировки солдата будущего станут экзоскелеты, миниатюрные БПЛА и роботы. Устройства повысят ситуационную осведомлённость военнослужащего и увеличат его физические возможности. Как сообщили ранее в корпорации «Ростех», перспективный боевой комплект получил название «Сотник». Предполагается, что он сделает военнослужащего более выносливым и менее заметным для противника. Эксперты уверены, что с интеграцией в экипировку новых вооружений и средств защиты боевые возможности российских войск возрастут.

В армейскую экипировку нового поколения будут интегрированы робототехнические комплексы, экзоскелеты и компактные беспилотники, в том числе ударные. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В настоящее время по заказу Главного командования Сухопутных войск РФ проводятся соответствующие научно-исследовательские работы.

«В числе этих элементов, в частности, боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса», — говорится на сайте военного ведомства.

Экипировка солдата будущего повысит ситуационную осведомлённость военнослужащего и увеличит его физические возможности. Также при создании амуниции нового поколения будут учитываться современные тенденции развития образцов вооружения и технологий.

«Акцент на эргономичности»

В настоящее время российские военнослужащие применяют экипировку «Ратник». Она включает единый общевойсковой бронежилет 6Б45, многослойный бронешлем 6Б47, модернизированные защитные очки, налокотники и наколенники, жилет с отсеками для боеприпасов, рюкзак объёмом 50 литров, ранец на 10 литров, многофункциональный нож.

Кроме того, в комплект «Ратника» входит множество дополнительных устройств: нашлемный монитор, переносной комплект связи, автономные источники тепла, фильтр для очистки воды, светосигнальный электрический фонарь, армейские часы, пехотная лопата, гарнитура с активной системой защиты слуха, палатка и спальный мешок. Общая масса стандартного комплекта «Ратника» составляет 14 кг, полного — 20 кг.

Военнослужащие в экипировке «Ратник»

© Министерство обороны РФ

Для командиров подразделений предусмотрен небольшой планшет, защищённый от механических повреждений, попадания пыли и воды. Он позволяет отслеживать местоположение всех бойцов по спутниковой карте, передавать текстовые сообщения, получать фото или видео объекта и указывать новые цели на карте.

Носитель «Ратника», как правило, вооружён автоматом АК-12 калибра 5,45 мм, который ранее победил в конкурсе Минобороны РФ. Соперником детища концерна «Калашников» являлся АЕК-971 (А-545) завода им. Дегтярёва (Ковров). Сейчас это оружие входит в арсенал Сил специальных операций наряду с АК-15 калибра 7,62 мм.

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К числу достоинств АК-12 относят улучшенную эргономику (удобство при обращении), повышенную точность и кучность стрельбы, неприхотливость, возможность установки разнообразных дополнительных устройств, включая оптические и коллиматорные прицелы. Также новый автомат получился относительно недорогим за счёт высокой (около 54%) унификации с предшественником АК-74М.

Как говорят эксперты, «Ратник» — это современный боевой комплект, ничем не уступающий по функциональности зарубежным аналогам. В то же время аналитики подчеркнули важность дальнейшего совершенствования экипировки из-за распространения в мире новых вооружений и технических приспособлений.

Последние годы российские инженеры работают над боевым комплектом нового поколения, который получил название «Сотник». Поставки этого изделия в армию должны начаться в 2025 году.

Как сообщили ранее в «Ростехе», в него планируется включить беспилотные летательные аппараты класса микро. Дроны будут передавать изображение на забрало шлема или очки, на которые также можно будет проецировать команды управления, карты местности и другие данные.

Масса «Сотника» предварительно составит 20 кг, то есть больше стандартного «Ратника». С целью улучшения физических возможностей военнослужащего в боевой комплект нового поколения будет внедрён пассивный экзоскелет.

В конце сентября компания «Ростех — Доверенные платформы Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК) представила образец, который позволяет переносить нагрузку до 60 кг при весе в 6 кг. Он не стесняет действия бойца, повышая одновременно выносливость за счёт разгрузки мышц.

«Мы делаем серьёзный акцент на эргономичности — экзоскелет не должен сковывать движения солдата, и определённые успехи в этом направлении есть. Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее», — рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора по спецпроектам РТ-ДП РК Максим Скоков.

Демонстрация образцов усовершенствованной армейской экипировки

© rostec.ru

Пассивный экзоскелет — это изготовленное из углепластика рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека. Он облегчает переноску вооружения, боеприпасов и различного снаряжения. На практике пассивный экзоскелет помогает военнослужащим проводить такелажные работы и выдерживать длительные марши. Правда, его недостатком остаётся необходимость привыкания.

«Пассивный экзоскелет, в отличие от активных, не имеет источников питания, сервоприводов, электроники, разного рода датчиков, что делает его более надёжным, лёгким (от 4 до 8 кг в зависимости от комплектации), абсолютно автономным и простым в обслуживании. Такой экзоскелет может использоваться не только во время боя, но и в тылу — для обслуживания и ремонта техники, строительства и других задач», — поясняют в «Ростехе».

Помимо экзоскелета, новинкой «Сотника» станет электроуправляемый материал (электрохром), который меняет цвет экипировки в зависимости от окружающей среды и маскируемой поверхности. Также при необходимости военнослужащий сможет использовать «противотепловой» костюм, скрывающий солдата от инфракрасных датчиков противников.

Ещё один важный элемент «Сотника» — модуль оценки физического состояния бойца, который с помощью датчиков в режиме реального времени может собирать и передавать данные о пульсе, дыхании, ритме сердца и давлении. Информацию о ранении и травме военнослужащего будут получать командир и санитарная бригада.

«Для поражения индивидуальных целей»

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что отечественные конструкторы выбрали адекватный вектор совершенствования экипировки будущего. По его словам, робототехнические комплексы, о которых рассказало Минобороны РФ, будут размещаться на транспортных средствах, а малогабаритные БПЛА — непосредственно интегрированы в экипировку солдата будущего.

«Современные технологии позволяют создавать миниатюрные дроны, которые умещаются на ладони, поэтому они без проблем поместятся в рюкзаке, контейнере, могут быть закреплены на плече военнослужащего. Такие аппараты упрощают разведку, повышают ситуационную осведомлённость. Их могут использовать не только командиры, но и рядовые пехотинцы», — пояснил Корнев.

Ударные беспилотники для экипировки нового поколения, как предполагает Корнев, будут представлять собой дроны-камикадзе под управлением оператора. Такие аппараты смогут поражать живые силы противника (снайперов, пулемётчиков, гранатомётчиков, расчёты переносных ракетных комплексов).

Ранее российская промышленность представила несколько образцов воздушных брандеров, которые могут применяться как военнослужащими, так и робототехническими платформами.

«Второй вариант — это многоразовые дроны, способные нести поражающие элементы: мини-бомбы, мини-ракеты. Но это более сложные и габаритные устройства. Конечно, уже есть экспериментальные образцы, но мне сложно сказать, насколько они эффективны на практике. Нужны очень серьёзные испытания и доработки», — рассуждает Корнев.

В комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что беспилотники в экипировке нового поколения будут главным образом использоваться для обследования помещений. Габариты такого дрона не превысят размер гранаты для подствольного гранатомёта в сложенном состоянии.

«Если говорить об ударных БПЛА, то речь идёт об аппаратах, оснащённых небольшим количеством взрывчатого вещества. В будущем они станут таким же расходным материалом, как снаряды и патроны. Микробеспилотники будут использоваться для поражения индивидуальных целей — бойца противника, отдельного пулемёта», — рассуждает Мураховский.

Эксперт прогнозирует, что носитель экипировки солдата будущего станет более защищённым. Как сообщил Мураховский, в настоящее время в мире нет материалов, которые способны в разы уменьшить массу бронежилета, однако в ближайшие годы российские инженеры смогут достичь определённого прогресса в снижении веса защитных конструкций.