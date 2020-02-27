Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
- © Кадр Дмитрий Пименов / youtube.com
Как сообщает телеканал «Звезда», на кадрах видно, как российские военные используют превосходство в боевых навыках для выполнения поставленных перед ними задач.
Также на кадрах показаны моменты перестрелок, ликвидации групп противника и уничтожения техники.
В январе российское оборонное ведомство опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Чёрном море.