Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Короткая ссылка
Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций
  • © Кадр Дмитрий Пименов / youtube.com

Как сообщает телеканал «Звезда», на кадрах видно, как российские военные используют превосходство в боевых навыках для выполнения поставленных перед ними задач.

Также на кадрах показаны моменты перестрелок, ликвидации групп противника и уничтожения техники.

В январе российское оборонное ведомство опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить