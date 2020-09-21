«Обеспечить безопасность юго-запада страны»: какие задачи решает Россия в рамках начавшихся учений «Кавказ-2020»

В России стартовали стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В них задействовано около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, 200 артиллерийских комплексов и реактивных систем залпового огня. Также в СКШУ принимают участие около тысячи иностранных военнослужащих из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В ходе манёвров будет отрабатываться противодействие террористическим группировкам. По информации Минобороны РФ, цель учений — оценка способности войск обеспечить безопасность на юго-западе страны.

В понедельник, 21 сентября, на полигонах России начались стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Помимо сухопутных войск, в них задействованы части военно-морского флота, противовоздушной обороны, боевого, тылового и технического обеспечения. Также к манёврам привлечены подразделения Росгвардии и МЧС.

В общей сложности в учениях принимают участие порядка 80 тыс. человек. В то же время Москва следует требованиям Венского документа от 2011 года, который запрещает концентрацию более 13 тыс. военнослужащих под единым оперативным командованием.

«Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тыс. человек... При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих», — сообщили ранее в Минобороны РФ.

В практических мероприятиях войск будут задействованы до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 250 танков, до 200 артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также разнообразные летательные аппараты, средства ПВО и военные корабли.

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По плану Минобороны РФ в условные театры военных действий превращаются полигоны Прудбой (Волгоградская область), Ашулук (Астраханская область), Капустин Яр (Астраханская область), Арзгирский (Ставропольский край), Копанской (Краснодарский край), а также отдельные районы акваторий Чёрного и Каспийского морей. Мероприятия в рамках СКШУ завершатся 26 сентября.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 8 сентября, цель учений «Кавказ-2020» заключается «в оценке способности Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе страны».

В ходе учений будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму, пояснил Шойгу.

11 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе напомнил, что СКШУ в России носят плановый цикличный характер и проходят раз в год в одном из военных округов России. Так, в 2017 году проходило стратегическое учение «Запад», в 2018 году — «Восток», в 2019 году — «Центр».

Дух «объединяющего мероприятия»

Наряду с россиянами в учениях «Кавказ-2020» принимают участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Общая численность солдат и офицеров иностранных армий не превышает 1 тыс. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки присутствуют на СКШУ в качестве наблюдателей.

Наиболее многочисленную группировку войск в Россию направил Минск. В учениях будет задействовано около 350 белорусских военнослужащих, более 30 танков и БМП, шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Иностранные офицеры на церемонии поднятия флагов стран-участниц СКШУ «Кавказ-2020»

© Министерство обороны РФ

«В ходе учений белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Изначально планировалось, что на «Кавказ-2020» прибудут формирования из Индии и Сербии. Однако в конце августа в Нью-Дели сообщили, что военнослужащие не приедут в Россию из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь, в Белграде заявили о вынужденном введении полугодового моратория на участие во всех международных манёврах. Как пояснил 9 сентября министр обороны Сербии Александр Вулин, такое решение было принято с целью сохранения военного нейтралитета, поскольку Запад оказывает на республику давление, заставляя отказаться от участия в манёврах с белорусскими военнослужащими.

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Как полагают эксперты, отказ Индии и Сербии от отправки войск на СКШУ не окажет какого-либо влияния на ход учений. В беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что учения «Кавказ-2020» направлены главным образом на отработку задач силами российской армии, о чём красноречиво свидетельствует совокупная численность военнослужащих задействованных частей ВС РФ.

«С помощью учений «Кавказ-2020» наша страна прежде всего решает вопросы повышения боеготовности подразделений Южного военного округа. Это ключевой смысл данных СКШУ. Присутствие иностранных войск — это скорее внешнеполитический акцент. В силу разных причин два государства не прибыли, но в целом список участников и наблюдателей, на мой взгляд, выглядит вполне солидно», — сказал Михайлов.

По мнению аналитика, учения «Кавказ-2020» сохранили дух «объединяющего мероприятия», который в том числе проявляется на Армейских международных играх, проводимых при поддержке Минобороны РФ. Также, отмечает Михайлов, СКШУ позволяют отработать ряд эпизодов практического взаимодействия российских и зарубежных войск.

Как пояснил Александр Фомин, на учениях «Кавказ-2020» совместные мероприятия ВС РФ и иностранных войск будут реализованы в два этапа.

Во время первого этапа планируется отработать вопросы взаимодействия между контингентами стран — участниц СКШУ с целью уничтожения международных террористических группировок, которые по легенде поддерживают силы условного государства-противника.

На втором этапе будут выполнены задачи непосредственного управления подразделениями многонациональной группировки войск в ходе ведения совместных боевых действий.

Военнослужащие ВС РФ отрабатывают задачи на полигоне

© Министерство обороны РФ

Как подчеркнул 19 сентября замминистра обороны РФ Николай Панков, учения «Кавказ-2020» направлены на совершенствование профессионального мастерства и не преследуют агрессивных целей.

«Хочется отметить, что данные мероприятия (в рамках СКШУ. — RT) не носят агрессивного характера. Это возможность на практике в мирной обстановке организовать взаимодействие и взаимопонимание между военнослужащими наших воинских контингентов», — подчеркнул Панков.

«Особое геополитическое значение»

Старту учений «Кавказ-2020» предшествовал продолжительный этап подготовки, который выражался в проведении серии военных манёвров на юге России.

Кроме того, одним из важнейших мероприятий, которое предваряло СКШУ, стала внезапная проверка боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, ВДВ, частей морской пехоты всех флотов и Каспийской флотилии. Она проходила с 17 по 21 июля по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

«Мотострелковые, танковые и артиллерийские соединения совершили многокилометровые марши, отработали погрузку на железнодорожные платформы и воздушные суда. Войсками решены задачи по организации манёвренной обороны и наступательных действий», — сообщил Шойгу 5 августа на подведении итогов внезапной проверки.

По словам министра обороны, проведённые мероприятия продемонстрировали, что из-за пандемии коронавируса боеспособность российский армии не снизилась. На всех этапах проверочных мероприятий военнослужащие строго соблюдали требования безопасности, сохранности оружия и боеприпасов, уточнил Шойгу.

В комментарии RT начальник сектора проблем региональной безопасности РИСИ Сергей Ермаков заявил, что стартовавшие СКШУ направлены на повышение боевой слаженности и отработку развёртывания вооружённых сил в случае возникновения военной угрозы.

«Важно отметить, что учения проходят в глубине страны. Этим шагом Москва демонстрирует стремление повысить стабильность на Европейском континенте, исключить какое-либо двусмысленное толкование СКШУ. При этом страны — члены НАТО продолжают проводить учения в непосредственной близости от российских границ», — констатировал Ермаков.

Российские солдаты на учениях

© Министерство обороны РФ

В свою очередь, Александр Михайлов придерживается несколько иной точки зрения. По его мнению, учения «Кавказ-2020» направлены в том числе на демонстрацию Североатлантическому альянсу возможностей ВС РФ по отражению даже самых масштабных агрессивных акций.

«Учения на юге России носят плановый характер, но в свете растущей военной активности НАТО на южных рубежах нашей страны приобретают особое геополитическое значение. Особую тревогу вызывают полёты стратегических бомбардировщиков США вблизи российской границы. Я думаю, нынешними СКШУ Москва даёт альянсу понять, что любые провокации в районе Крыма, Приазовья и черноморского побережья печально закончатся для любого потенциального агрессора», — подчеркнул Михайлов.