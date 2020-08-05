Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки войск
- РИА Новости
Он отметил, что, «несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России».
«Внезапная проверка показала, что снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено», — цитирует РИА Новости Шойгу.
Он сообщил, что во время проверки войска действовали профессионально, требования безопасности строго соблюдались, обеспечена «сохранность оружия и боеприпасов».
Министр заявил, что «случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено».
Шойгу добавил, что «практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск ВС России будет продолжена».
17 июля российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Внезапная проверка боеготовности Вооружённых сил России проходила с 17 по 21 июля.