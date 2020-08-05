Шойгу рассказал о результатах внезапной проверки войск

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка боеготовности войск показала, что «снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено».

Он отметил, что, «несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России».

«Внезапная проверка показала, что снижения способности ВС России решать задачи по предназначению не допущено», — цитирует РИА Новости Шойгу.

Он сообщил, что во время проверки войска действовали профессионально, требования безопасности строго соблюдались, обеспечена «сохранность оружия и боеприпасов».

Министр заявил, что «случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено».

Шойгу добавил, что «практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск ВС России будет продолжена».

17 июля российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.

Внезапная проверка боеготовности Вооружённых сил России проходила с 17 по 21 июля.