В Минобороны заявили о завершении внезапной проверки готовности войск
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«В Вооружённых силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что принимавшие участие соединения возвращаются в пункты постоянной дислокации. В связи с проверкой штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности.
«Основной целью внезапной проверки являлась оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе РФ, где сохраняются угрозы террористического характера», — добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа в ходе проверки совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.
17 июля российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.