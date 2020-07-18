Военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа

Военнослужащие Южного военного округа в ходе внезапной проверки боеготовности Вооружённых сил России совершили марш на лошадях по горным перевалам Кавказа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

По его словам, личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, был поднят по учебной тревоге.

«Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы», — заявил он.

Астафьев отметил, что в данном эпизоде учений участвуют 1200 военнослужащих мотострелкового соединения и задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что в ЮВО проведут более 70 учений в рамках внезапной проверки войск.