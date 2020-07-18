Военные ЮВО совершили марш через горные перевалы Кавказа
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
По его словам, личный состав мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, был поднят по учебной тревоге.
«Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы», — заявил он.
Астафьев отметил, что в данном эпизоде учений участвуют 1200 военнослужащих мотострелкового соединения и задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что в ЮВО проведут более 70 учений в рамках внезапной проверки войск.