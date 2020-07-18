Более 70 учений проведут в ЮВО в рамках внезапной проверки войск
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- РИА Новости
«Свыше 20 полигонов ЮВО задействуют для проведения более 70 учений различного уровня и контрольных занятий в рамках внезапной проверки», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился провести внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, проверка проводится для оценки способности ВС России обеспечить безопасность на юго-западе страны, а также для подготовки к учению «Кавказ-2020».
Отмечается, что мероприятия продлятся до 21 июля.