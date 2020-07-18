Более 70 учений проведут в ЮВО в рамках внезапной проверки войск

Более 70 учений планируется провести в рамках внезапной проверки готовности войск в Южном военном округе (ЮВО). Об этом заявили в пресс-службе округа.

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РИА Новости