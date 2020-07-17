Корабли ЧФ вышли в море в рамках проверки боевой готовности

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В ходе мероприятия экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и отработали учение по выводу сил из-под удара условного противника», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Корабли, которые на момент объявления проверки находились в море, также получили команду на занятие заданных районов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов.