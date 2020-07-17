В Госдуме прокомментировали внезапную проверку готовности войск

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о том, что в России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов.

«Внезапные проверки в Вооружённых силах России носят системный характер. В части их, безусловно, учитывается характер внезапности», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, фактор неожиданности нужен, чтобы личный состав в реальных условиях показал, насколько оперативно поднимается техника, занимает соответствующие позиции.

«Не исключаю, что в ближайшее время такие учения пройдут в Центральном и Восточном военных округах. Боеготовность — это первый показатель состояния Вооружённых сил России», — отметил депутат в беседе с НСН.

Масштабная проверка боевой готовности Вооружённых сил России завершится 21 июля.