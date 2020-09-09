В Сербии заявили об отказе от учений с Белоруссией из-за давления ЕС

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Евросоюз потребовал от Сербии отказаться от учений с Белоруссией, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.
В Сербии заявили об отказе от учений с Белоруссией из-за давления ЕС
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Как отметил министр, Сербия находится под «ужасным и незаслуженным давлением» со стороны Европейского союза.

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой ещё большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — приводит его слова пресс-служба сербского оборонного ведомства.

Вулин добавил, что такое давление «не имеет никакого смысла и не основано на наших решениях или наших поступках», а является «результатом истерии, которая определяет политические решения и направления больших и мощных стран».

По этой причине власти Сербии решили «сохранить позицию военного нейтралитета» и отказаться от всех военных учений, в том числе с «НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом».

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии.

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