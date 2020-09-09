Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии

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США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии на фоне ситуации вокруг задержания члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии
  • Reuters

Он подчеркнул, что США серьёзно обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и представителей КС белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит заявление пресс-служба Госдепартамента.

Помпео напомнил властям Белоруссии об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».

Вашингтон призывает Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества», заключил Помпео.

Утром 8 сентября в белорусском Госпогранкомитете подтвердили, что Колесникова задержана, а оппозиционеры Кравцов и Родненков покинули страну и въехали на территорию Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Колесниковой.

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