Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии

США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций против Белоруссии на фоне ситуации вокруг задержания члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он подчеркнул, что США серьёзно обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и представителей КС белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит заявление пресс-служба Госдепартамента.

Помпео напомнил властям Белоруссии об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».

Вашингтон призывает Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества», заключил Помпео.

Утром 8 сентября в белорусском Госпогранкомитете подтвердили, что Колесникова задержана, а оппозиционеры Кравцов и Родненков покинули страну и въехали на территорию Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Колесниковой.