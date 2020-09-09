Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии
- Reuters
Он подчеркнул, что США серьёзно обеспокоены ситуацией вокруг Колесниковой и представителей КС белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит заявление пресс-служба Госдепартамента.
Помпео напомнил властям Белоруссии об их «ответственности за безопасность Колесниковой и других несправедливо задержанных лиц».
Вашингтон призывает Минск «прекратить насилие по отношению к собственному народу, освободить всех несправедливо задержанных, включая гражданина США Виталия Шклярова, и начать конструктивный диалог с подлинными представителями белорусского общества», заключил Помпео.
Утром 8 сентября в белорусском Госпогранкомитете подтвердили, что Колесникова задержана, а оппозиционеры Кравцов и Родненков покинули страну и въехали на территорию Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT и другим российским СМИ прокомментировал ситуацию с Колесниковой.