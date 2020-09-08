Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

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Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально», — приводит Интерфакс слова представителя координационного совета белорусской оппозиции.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.

Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны.

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