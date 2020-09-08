Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально», — приводит Интерфакс слова представителя координационного совета белорусской оппозиции.
Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.
Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны.