Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков вышли на связь с советом, они находятся на Украине.

«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально», — приводит Интерфакс слова представителя координационного совета белорусской оппозиции.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.

Сообщалось, что ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны.