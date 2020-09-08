Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой

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Представители Государственного пограничного комитета Белоруссии оценили сообщения о возможном нахождении представителя координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в Мозырском погранотряде в Гомельской области.
Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию с Колесниковой
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Эту информацию в Госпогранкомитете не подтверждают и не опровергают», — приводит Интерфакс слова официального представителя ведомства Антона Бычковского.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о задержании члена координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой при попытке пересечь границу с Украиной.

Ещё двое представителей белорусской оппозиции — Иван Кравцов и Антон Родненков — покинули территорию страны. 

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