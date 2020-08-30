Индия не будет участвовать в учениях «Кавказ-2020»
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Об этом представитель Министерства обороны Индии написал в своём Twitter.
However, in view of Pandemic and consequent difficulties in exercise, including arrangements of logistics, India has decided not to send contingent this year to Kavkaz-2020. The same has been informed to the Russian side.— ADG (M&C) DPR (@SpokespersonMoD) August 29, 2020
Отмечается, что Индия отказывается от участия из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.
Российская сторона была оповещена об этом решении.
Ранее в Забайкальском крае состоялись двусторонние тактические учения военнослужащих двух общевойсковых объединений Восточного военного округа.