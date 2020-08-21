В Забайкальском крае прошли двусторонние тактические учения ВВО

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В Забайкальском крае состоялись двусторонние тактические учения военнослужащих двух общевойсковых объединений Восточного военного округа. Участники манёвров выполнили массированное огневое поражение условного противника во взаимодействии с авиагруппами и артиллерийскими расчётами в составе созданных группировок войск.
В Забайкальском крае прошли двусторонние тактические учения ВВО
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Руководил командующий войсками ВВО, генерал-полковник Геннадий Жидко. Подразделения отработали ведение манёвренной обороны по отражению наступления втрое превосходящих сил.

В учениях задействованы около 6 тыс. военнослужащих, дислоцированных не только в Забайкалье, но и в Амурской области. Также привлечено до 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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