В Забайкальском крае прошли двусторонние тактические учения ВВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Руководил командующий войсками ВВО, генерал-полковник Геннадий Жидко. Подразделения отработали ведение манёвренной обороны по отражению наступления втрое превосходящих сил.
В учениях задействованы около 6 тыс. военнослужащих, дислоцированных не только в Забайкалье, но и в Амурской области. Также привлечено до 1 тыс. единиц вооружения и военной техники.
Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.