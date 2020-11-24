Лавров: Россия не драматизирует ситуацию вокруг СНВ-III

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Россия не драматизирует ситуацию, которая сложилась вокруг договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия не драматизирует ситуацию вокруг СНВ-III
  • © ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
  • Reuters

«Если США сломают и последний остающийся пока ещё до 5 февраля договор — о стратегических наступательных вооружениях, это будет их решением, которое мы, конечно же, оцениваем негативно. Но никакой трагедии в этом мы не усматриваем», — сказал министр журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что у России есть всё необходимое для того, чтобы обеспечивать свою безопасность, а Москва «не драматизирует чрезмерно эту ситуацию».

«Мы подтверждаем свою готовность обсуждать новую ситуацию, которая сложилась в сфере стратегической стабильности, в сфере контроля над вооружениями, выступаем за то, чтобы искать новые договорённости, но это нам нужно не больше, чем США и кому бы то ни было из союзников США», — добавил он.

20 октября МИД России заявил, что Москва, предлагая продлить договор СНВ на год, готова вместе с США заморозить ядерные арсеналы.

Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли отметил, что США и Россия весьма близки к достижению договорённости о продлении договора СНВ.

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