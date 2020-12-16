В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы «Ярс»

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Командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал о ходе перевооружения ракетных дивизий на ракетные комплексы «Ярс».
В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы «Ярс»
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«Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс, остались только три, в которых это перевооружение ещё не завершено», — сообщил Каракаев.

Он добавил, что «в Барнаульской (Алтайский край) и Бологовской (Тверская область) ракетных дивизиях мобильного базирования идёт перевооружение на мобильный вариант, а в Козельске — на стационарный (шахтный) вариант этого комплекса».

В октябре телеканал «Звезда» сообщал, что в Свердловской области прошли учения ракетных войск. На маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки «Ярс».

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