В РВСН рассказали о перевооружении ракетных дивизий на комплексы «Ярс»
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«Из восьми ракетных дивизий мобильного и стационарного базирования РВСН, намеченных для перевооружения на этот ракетный комплекс, остались только три, в которых это перевооружение ещё не завершено», — сообщил Каракаев.
Он добавил, что «в Барнаульской (Алтайский край) и Бологовской (Тверская область) ракетных дивизиях мобильного базирования идёт перевооружение на мобильный вариант, а в Козельске — на стационарный (шахтный) вариант этого комплекса».
В октябре телеканал «Звезда» сообщал, что в Свердловской области прошли учения ракетных войск. На маршруты боевого патрулирования вышли пусковые установки «Ярс».