В РВСН сообщили о планах постановки «Сармата» на боевое дежурство

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Командующий Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал, когда планируется постановка межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» на боевое дежурство.
В РВСН сообщили о планах постановки «Сармата» на боевое дежурство
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Он рассказал, что «в настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным лётным испытаниям ракетного комплекса «Сармат».

«Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению», — сообщил Каракаев.

Он добавил, что «постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году».

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард». Во время заседания коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия. В войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет».

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