Пентагон реконструирует лабораторию для испытания гиперзвуковых технологий

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Юлия Гуреева
Американское Министерство обороны планирует провести реновацию пространства лаборатории гиперзвуковой аэродинамики на базе ВВС США Райт-Паттерсон, расположенной в штате Огайо. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск, с которой ознакомился RT.
Пентагон реконструирует лабораторию для испытания гиперзвуковых технологий
  • Reuters

Военное ведомство Соединённых Штатов планирует нанять подрядчиков, которые, среди прочего, подготовят лабораторию к испытаниям в сфере гиперзвуковых технологий.

«Реновация будет включать в себя работы по сносу и переоборудованию привычного пространства лаборатории с целью довести её до стандартов чистого помещения в соответствии с классом 7—8 ИСО (Международной организации по стандартизации) для проведения испытаний материалов для гиперзвукового полёта», — говорится в заявке.

На данный проект будет выделено до $5 млн.

Помимо изменений в структуре зданий, Пентагон планирует установить систему отопления, вентиляции и кондиционирования с высокоэффективными воздушными фильтрами для твёрдых частиц.

Как отмечается в документе, имеющаяся система нестабильна и не соответствует современным стандартам для помещения такого рода.

Ранее в Пентагоне заявили, что США намерены в крайне сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий.

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