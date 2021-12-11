Сбор союзников против противников: чем завершился саммит США в поддержку демократии

Президент США Джо Байден считает, что обещания участников американского саммита в поддержку демократии, на который Вашингтон пригласил более ста стран и территорий, помогут создать «плодородную почву для расцвета демократии во всём мире». Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой «по демократическому обновлению», на которую США готовы потратить $424 млн. Вашингтон также планирует создать так называемую Коалицию по обеспечению честности выборов. Эксперты, однако, полагают, что все эти инициативы призваны закамуфлировать возможное вмешательство США в дела других стран, прежде всего — геополитических соперников Вашингтона.

Президент Соединённых Штатов Джо Байден провёл двухдневный саммит в поддержку демократии.

«9—10 декабря 2021 года президент Байден провёл первый из двух саммитов в поддержку демократии, в рамках которого лидеры правительственной сферы, гражданского общества и частного сектора объединились в наших общих усилиях, чтобы разработать позитивную повестку для демократического обновления и вместе противостоять самым большим угрозам, стоящим сегодня перед демократическими странами», — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

На заключительном заседании саммита Байден заявил, что обещания, которые участники мероприятия дали не только самим себе, но и друг другу, якобы не только укрепят демократию в этих странах «через противостояние автократиям, борьбу с коррупцией и продвижение прав человека для всех», но и помогут создать «плодородную почву для расцвета демократии во всём мире».

«Мы готовы работать со всеми, кто разделяет эти ценности, над формированием норм, которые будут определять наш прогресс в XXI веке,.. чтобы будущие поколения продолжали пожинать плоды свободы и демократии, как это делаем мы», — сказал Байден.

Вместе с тем высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что американский лидер выступил с предложением «по демократическому обновлению», которое представляет собой «набор инициатив в области политики и оказания внешней помощи». В Белом доме уточнили, что такие меры призваны «развить усилия, которые правительство США уже предпринимает для защиты и укрепления демократии, прав человека, а также борьбы с коррупцией во всём мире». На инициативу планируется выделить около $424 млн.

«И это сумма, которую в следующих бюджетных циклах можно будет увеличить», — отметили в администрации Байдена.

Кроме того, США намерены сформировать Коалицию по обеспечению честности выборов для «защиты свободных и справедливых» электоральных процедур.

«Это будет первое в своём роде многостороннее партнёрство, которое объединит сообщество наблюдателей, государственные власти, международные организации и на основе коллективных усилий разработает общие стандарты обеспечения безопасности и надёжности избирательного процесса», — пояснил представитель американской администрации.

Президент США Джо Байден во время саммита в поддержку демократии

Reuters

© Leah Millis

На инициативы Вашингтона отреагировали в Москве. С точки зрения вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва, фактически речь идёт о создании «фонда вмешательства во внутренние дела» нелояльных государств.

«Всё дело во внедрении в мировые умы очень простой мысли —кто против однополярного мира, тот против демократии. Подтасовка достаточно примитивная, однако она выполняет важнейшую идеологическую миссию по камуфлированию геополитических причин нынешних кризисов в ценностные», — написал он на своей странице в Facebook.

«В противовес соперникам»

Саммит в поддержку демократии, к участию в котором Вашингтон пригласил более ста государств и территорий, а также лидеров «различных демократических стран мира», прошёл в виртуальном формате. Россия, Китая, большинство стран Ближнего Востока и ряд других государств приглашены не были. При этом в списке приглашённых значились непризнанный Сербией Автономный край Косово и Тайвань, который КНР считает одной из своих провинций. На саммите выступили в том числе венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо, а также экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

По словам Байдена, цель этой встречи — «задать позитивную повестку для демократического обновления по всему миру».

По мнению аналитиков, саммит, организованный Вашингтоном, к демократии не имеет никакого отношения.

«Это лишь маскировка геополитических интересов и целей США, сбор союзников против своих противников, в первую очередь России и Китая. На этой встрече был самый разнообразный набор стран и территорий, которые США хотят консолидировать и сформировать на их базе новую блоковую систему в противовес соперникам», — пояснил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он также отметил, что инициатива Байдена «по демократическому обновлению» призвана прикрыть возможное вмешательство США в дела других стран, которые не намерены следовать диктату Вашингтона.

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«Американские власти не могут обосновать такое вмешательство, например, одной из его истинных причин — борьбой за ресурсы, им надо придумать что-то более «возвышенное», иначе они будут выглядеть агрессором», — говорит Блохин.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя планы Байдена профинансировать «демократическое обновление», отметил, что в мировом масштабе $424 млн — сумма незначительная, но и эти деньги Вашингтон пустит на вмешательство в дела суверенных государств.

«Впрочем, этого хватит США, чтобы создать сеть «пятых колонн», которые будут докладывать о ситуации в недружественных Вашингтону странах. Это попытка купить часть местных политических элит, что американцы делали активно и раньше. И сумма в $424 млн показывает, насколько низко оценивают этих деятелей американские власти», — сказал Брутер в интервью RT.

Кроме того, по его словам, идея Байдена создать Коалицию по обеспечению честности выборов не выдерживает никакой критики, учитывая, что Соединённые Штаты не смогли достойно провести собственный избирательный процесс в прошлом году, по итогам которого многие американцы выразили несогласие с победой Байдена.

Демонстрация в США против результатов президентских выборов, на которых победил Джо Байден

Reuters

© Stephanie Keith

«Белый дом называет честными только такие избирательные процессы, в результате которых к власти приходят лояльные США политики», — констатировал эксперт.

Что же касается многочисленных заявлений Байдена о создании «плодородной почвы для расцвета демократии во всём мире», то они, по мнению Брутера, ничем не подкреплены.

«Когда США называют себя высшей демократией, а всех остальных — странами, к ней стремящимися, а также автократиями и диктатурами, — это не более чем поток слов. С демократией в самих Соединённых Штатах всё обстоит очень печально. На практике там гораздо больше ограничений, чем в других странах, что лишь прикрывается высокопарными заявлениями Белого дома», — полагает аналитик.

«Только для лояльных»

Стоит отметить, что накануне, на фоне саммита в поддержку демократии, в котором участвовала и Великобритания, Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона и разрешил экстрадицию основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что так Запад «достойно» отметил завершение саммита, а также День прав человека.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — заявила она.

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Напомним, судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году — после того как на сайте WikiLeaks были опубликованы секретные материалы Пентагона, свидетельствующие о военных преступлениях армии США на Ближнем Востоке. В частности, была обнародована информация о расстреле мирных граждан военным вертолётом Соединённых Штатов в Багдаде в 2007 году, а также о большом количестве жертв среди мирного населения из-за халатных действий американских военно-воздушных сил.

Как отметил Владимир Брутер, удовлетворение апелляции Вашингтона лондонским судом не в пользу Ассанжа показывает, что в действительности представляет из себя западная демократия.

«Она, видимо, существует в какой-то степени только для лояльных США. Те же, кто пытается возражать против американской системы, объявляются врагами. На них почему-то демократические нормы не распространяются», — подчеркнул эксперт.

В таких условиях, полагает Брутер, США не имеют права навязывать остальным свою модель так называемой демократии.

«Для Соединённых Штатов демократия — это не более чем красивый интерьер, который они пытаются всем продавать. В действительности они не вкладывают в это никакого смысла», — заключил аналитик.