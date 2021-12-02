Диктатура «свободы»: в России указали на «хронические проблемы» Запада на фоне «саммита за демократию» США

Вашингтон и другие западные страны не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии, «так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека». Так в МИД РФ отреагировали на грядущий «саммит за демократию», который под эгидой США состоится 9—10 декабря в формате видеоконференции. Как надеются Соединённые Штаты, мероприятие объединит более 100 государств. По мнению экспертов, «саммитом за демократию» США пытаются восстановить подпорченную в последние годы репутацию мирового лидера.

В МИД РФ раскритиковали так называемый саммит за демократию, который состоится 9—10 декабря в режиме видеоконференции. Организатором мероприятия являются власти Соединённых Штатов.

«Организаторы и энтузиасты этого странного мероприятия претендуют на лидерство в продвижении демократии и прав человека в общемировом масштабе. Однако «послужной список» и репутация Соединённых Штатов Америки, Великобритании, стран — членов Европейского союза в части обеспечения демократических прав и свобод у себя дома, а также на международной арене, мягко говоря, далеки от идеала. Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В списке приглашённых участников, который опубликован на сайте американского Госдепа, значится более 100 государств. Среди них традиционные союзники США по НАТО, Япония, Южная Корея, Австралия, страны постсоветского пространства, Африки, Азии и Южной Америки. Представителей РФ и КНР на саммит не пригласили.

Комментируя ранее грядущий «саммит за демократию» в совместной статье для издания The National Interest, послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Гань подчеркнули, что в мире есть только «один набор правил, и это базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН».

О проведении «саммита за демократию» сообщалось на сайте Госдепа. В преамбуле приводились слова президента США Джозефа Байдена от февраля текущего года: «Демократия не возникает случайно. Мы должны защищать её, бороться за неё, укреплять её, обновлять её».

Как заявило американское внешнеполитическое ведомство, «саммит за демократию» даст Соединённым Штатам «возможность слушать, учиться и взаимодействовать с широким спектром разных участников, чья поддержка и приверженность имеют ключевое значение для глобального демократического обновления».

«Саммит также продемонстрирует одно из уникальных достоинств демократии: способность признавать свои несовершенства и открыто и прозрачно бороться с ними, чтобы мы могли, как говорится в Конституции США, «образовать более совершенный союз», — подчеркнули в Госдепе.

«Под лицемерными идеями»

Выступая на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «саммит за демократию» вызывает «огромное количество вопросов».

Как отметил глава МИД РФ, мероприятие предполагает право Вашингтона определять наличие или отсутствие демократии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Поэтому прежде, чем учить других, как им организовывать свою демократию, давайте поговорим о демократии в международных отношениях. Запад её не приемлет и заменяет её своим диктатом», — сообщил Лавров.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» уличила США и их союзников в лицемерии.

«Сама идея (саммита. — RT) опасна не только из-за своей лицемерности, потому что не могут говорить и учить демократии, свободе и правам человека страны, которые не просто их не соблюдают, а вообще ни во что не ставят (их. — RT) в своей повседневной жизни», — отметила Захарова.

Как полагает официальный представитель МИД РФ, «под лицемерными идеями» организаторы саммита вновь пытаются разобщить мировое сообщество, поделить мир на «своих» и «чужих», сколотить «очередную прозападную коалицию».

Наряду с этим в сообщении МИД РФ заявляется о том, что Запад нарушает принципы свободы слова и мнений. В частности, как указали дипломаты, редакционной политикой крупнейших западных СМИ де-факто управляют партийные и корпоративные элиты, а для подавления инакомыслия используются «отлаженные механизмы цензуры, самоцензуры и удаления нежелательных аккаунтов и контента с цифровых платформ».

«Контролируемые американскими компаниями социальные сети широко используются для дезинформации, пропаганды и манипуляции общественным мнением. Реальностью повседневной жизни граждан западных государств стала массовая электронная слежка со стороны спецслужб и сотрудничающих с ними IT-корпораций», — говорится на сайте МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве России напомнили про скандалы, которые сотрясали американскую предвыборную кампанию 2020 года. В ходе неё происходили искусственная «нарезка» избирательных округов, многонедельное голосование по почте, недопуск наблюдателей, особенно международных, на участки для голосования.

«Серьёзные вопросы вызывают продолжающиеся репрессии американских властей против участников протестной акции у Капитолия 6 января с. г. (сего года. — RT), которых в администрации США и связанных с нею СМИ открыто называют «внутренними террористами». Десятки людей, несогласных с итогами президентских выборов, получили тюремные сроки, несоразмерные с их оппозиционной активностью», — подчёркивают в МИД РФ.

Также в ведомстве указали на то, что США, пытаясь примерить на себя роль «глобального демократического лидера», уже много лет лидируют в мире по числу заключённых в тюрьмах — более 2 млн. Одновременно с этим Вашингтон продолжает замалчивать случаи пыток в Гуантанамо.

«Прежде чем приниматься за «экспорт демократии», призываем североамериканских партнёров сначала уладить нерешённые проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего», — призвали в МИД РФ.

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Не вправе позиционировать себя в качестве прогрессивной демократии и Соединённое Королевство, заявили российские дипломаты. Они напомнили, что в Великобритании «комфортно существуют организации, исповедующие неонацистскую идеологию, отмечается рост проявлений расизма, дискриминация этнокультурных меньшинств во многих сферах общественной жизни».

Как считают в МИД РФ, не лучше обстоят дела и у ЕС. В частности, власти Евросоюза последовательно игнорируют права и интересы русских и русскоязычных жителей в Прибалтике, на Украине и в Молдавии.

Кроме того, по мнению российского внешнеполитического ведомства, повседневной нормой для многих государств — членов ЕС становится «административное подавление инакомыслия, агрессивное насаждение ультралиберальных ценностей и практик, разрушающих христианские основы европейской цивилизации».

В целом, как полагают в МИД РФ, совершая силовые интервенции в разные страны мира, США и узкая группа их союзников подорвали к себе доверие. Западные методы принудительной «демократизации» приводят только к кровопролитным войнам, «генерируют хаос и разруху», подчёркивается на сайте российского ведомства.

«Попытка утвердить себя»

В беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров связал «саммит за демократию» со стремлением Соединённых Штатов «вернуть себе невозвращаемый ореол свободы и демократии» после провала миссии в Афганистане.

Напомним, что почти за 20 лет присутствия американская армия потеряла более 2 тыс. человек, а за время боевых действий, которые вели США и их союзники, погибли 47 тыс. мирных жителей Афганистана. Весной 2021 года Соединённые Штаты начали поспешное сворачивание войск, что в итоге обернулось приходом к власти талибов.

По мнению Винокурова, американские власти зачастую подчёркнуто игнорируют внутренние проблемы, переключая внимание на «экспорт демократии» и угрозы со стороны Москвы и Пекина.

Военнослужащие Нацгвардии США и протестующие

Reuters

© Leah Millis

«Саммит за демократию» — это попытка каким-то образом утвердить себя, потому что, на мой взгляд, американцы запутались с собственными внутренними неурядицами. Это разрушающее общество движение BLM, потерявшая рациональный смысл гендерная политика и, конечно, жёсткая цензура — достаточно вспомнить как были заблокированы аккаунты в соцсетях Дональда Трампа», — пояснил Винокуров.

Эксперт настаивает на том, что в мире нет какого-либо универсального мерила наличия или отсутствия демократии. Однако Вашингтон, пренебрегая элементарными правовыми и политологическими нормами, грубо навязывает своё представление о «демократичности».

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«Никто не давал США право делить государства на демократические и автократические. Такое разделение мирового сообщества вносит ещё больший раскол, обостряет обстановку, мешает решать насущные глобальные вопросы», — рассуждает Винокуров.

Схожего взгляда на ситуацию с «саммитом за демократию» придерживается замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. Он напомнил, что приходящие в Белый дом демократы всегда стараются продвигать «ценностный подход», сводящийся к риторике в поддержку свободы слова.

«Организуя этот саммит, Соединённые Штаты хотят показать, что они остаются флагманом, лидером в вопросах демократии и свободы слова. Байден хочет поднять на новый уровень отношения с союзниками, но, как я думаю, саммит вряд ли принесёт какие-то серьёзные практические результаты Вашингтону», — подытожил Данюк.