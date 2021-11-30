«Речь идёт о фактическом выдворении»: Антонов заявил об искажении США фактов о высылке российских дипломатов

Американская сторона пытается ввести мировую общественность в заблуждение касательно ситуации с российскими дипломатами в США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Соединённые Штаты готовятся фактически к выдворению более 50 сотрудников российской дипмиссии. В этой связи Антонов призвал Вашингтон к взаимному обнулению всех рестрикций последних лет и возвращению к нормальной практике работы дипломатических учреждений.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти «в очередной раз лукавят» и намеренно искажают информацию, которая касается предъявленного ряду российских дипломатов требования покинуть страну. По его словам, речь фактически идёт о выдворении.

«Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Он пояснил, что Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трёхлетний лимит длительных командировок для сотрудников посольства в Вашингтоне и российских генеральных консульств в Нью-Йорке и Хьюстоне. При этом, по словам Антонова, в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США.

«Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было чётко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий», — объяснил посол.

«Таким образом, речь идёт о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства», — добавил Антонов.

Дипломат также отметил, что Москва выступает за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям», а также уверена в том, что «при наличии доброй воли» все проблемы можно решить достаточно оперативно.

«Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий», — подытожил Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывания заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалины Портер, которая в ходе брифинга заявила, что в Вашингтоне не считают предстоящий отъезд российских дипломатов карательной мерой. По словам представителя Госдепа, текущий порядок приведёт к тому, что Москва и Вашингтон будут заполнять свои дипмиссии сотрудниками на ротационной основе.

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«Дипломатов наших выгоняют»

О предстоящем отъезде 55 российских дипломатов и административно-технических работников из США ранее сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В конце октября она заявила, что речь идёт фактически о высылке, в результате которой «обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится». На минувшей неделе Анатолий Антонов уточнил сроки отправки дипломатов домой.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет 27 человек с семьями, а 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — заявил Антонов в эфире YouTube-канала «Соловье Live».

Он добавил, что американская сторона намеренно разделяет семьи дипломатов. «Мы сталкиваемся с серьёзным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — подчеркнул он.

В этой связи замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва намерена ответить на высылку 27 российских дипломатов. Он отметил, что российская сторона уже предупредила Вашингтон о вынужденных ответных мерах. При этом Рябков подчеркнул, что в Москве не желают этого, но «не могут не отвечать в таком жанре».

«Их предупредили, что во избежание дальнейшего сокращения персонала они должны остановиться», — приводит его слова ТАСС.

На этом фоне в российском внешнеполитическом ведомстве также рассказали об общем состоянии консультаций Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипмиссий. Как пояснил замглавы МИД Евгений Иванов, переговоры на этот счёт продвигаются непросто.

«По каким-то вопросам удаётся достичь (понимания. — RT), то есть они такие плотные, вязкие... В декабре они продолжатся», — цитирует ТАСС Иванова.

Вместе с тем он выразил уверенность, что количество сотрудников посольства США в Москве является достаточным для того, чтобы выдавать визы россиянам. Однако, по его словам, сейчас с проблемой в получении визы сталкиваются не только работники министерств и ведомств, но и все остальные граждане.

«Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве, связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать, — сказал Иванов. — Мы помним, кто начал все эти высылки дипломатов, сокращение, сколько Российская Федерация терпела и не отвечала на высылки наших дипломатов. И только после очередных действий были приняты соответствующие меры».