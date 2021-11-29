Переговоры России и США по консульским вопросам продолжатся в декабре
- Reuters
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замглавы МИД России Евгения Иванова.
«Я знаю, что они достаточно непросто идут, но по каким-то вопросам удаётся достичь (понимания. — RT)», — сказал Иванов.
По его словам, консультации «продолжатся в декабре».
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.