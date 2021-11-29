Переговоры России и США по консульским вопросам продолжатся в декабре

Консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на замглавы МИД России Евгения Иванова.

«Я знаю, что они достаточно непросто идут, но по каким-то вопросам удаётся достичь (понимания. — RT)», — сказал Иванов.

По его словам, консультации «продолжатся в декабре».

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.