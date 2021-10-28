Захарова заявила, что США намеренно усложнили оказание консульских услуг

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.
Захарова заявила, что США намеренно усложнили оказание консульских услуг
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом Захарова заявила в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVI. Видео опубликовано в Telegram-канале официального представителя внешнеполитического ведомства России.

Захарова отметила, что США намеренно не выдают визы и расширили срок оформления паспортов.

Также она заявила, что Соединённые Штаты специально переводили дипломатов с консульских направлений на другие. 

«Они намеренно рушили оказание консульских услуг американской стороной в России», — сказала Захарова.

Представитель МИД посоветовала поинтересоваться у США, зачем они это сделали.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

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