США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября

Короткая ссылка
Посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября
  • Reuters

Об этом он сообщил в интервью The National Interest.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз», — заявил Антонов.

Кроме того, по словам российского дипломата, власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников посольства России без объяснения причин. По мнению Антонова, распространённые задержки с продлением просроченных виз направлены на «выдавливание» россиян из страны.

«В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах», — добавил он.

Антонов заявил о необходимости принятия решений, основанных на принципе паритета. Посол России в Вашингтоне полагает, что самый простой и быстрый способ урегулировать ситуацию — полностью отменить все меры и контрмеры, сдерживающие деятельность дипломатов.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить