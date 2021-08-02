США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну к 3 сентября

Посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября 2021 года, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Об этом он сообщил в интервью The National Interest.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз», — заявил Антонов.

Кроме того, по словам российского дипломата, власти США отменяют действующие визы супругов и детей сотрудников посольства России без объяснения причин. По мнению Антонова, распространённые задержки с продлением просроченных виз направлены на «выдавливание» россиян из страны.

«В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже при неотложных гуманитарных обстоятельствах», — добавил он.

Антонов заявил о необходимости принятия решений, основанных на принципе паритета. Посол России в Вашингтоне полагает, что самый простой и быстрый способ урегулировать ситуацию — полностью отменить все меры и контрмеры, сдерживающие деятельность дипломатов.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.