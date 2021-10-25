Антонов рассказал о развитии диалога с США по стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, а также носит профессиональный характер.

Заявление Антонова приводит пресс-служба российского посольства в своём Facebook.

По словам посла, 30 сентября в Женеве состоялся второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств.

«Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер», — отметил глава диппредставительства.

Он добавил, что «уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога».

«Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ», — сообщил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.