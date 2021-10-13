Антонов рассказал о налаживании диалога с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон наладили диалог по ряду глобальных проблем.

«С удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД (иранская ядерная сделка)», — приводятся слова Антонова на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета в Facebook российского посольства в США.

По его словам, большая часть мировых проблем носит трансграничный характер.

Он также добавил, что достигнут небольшой прогресс в сфере пресечения хакерской активности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать в Арктическом регионе, вместе противостоять глобальным изменениям климата и бороться с пандемией коронавируса.