Мишустин рассказал о перспективных сферах сотрудничества России и США
- РИА Новости
«Убеждён, что у наших стран есть много перспективных сфер для сотрудничества. Например, в Арктике российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию региона», — заявил он в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.
Мишустин отметил, что страны должны сообща противостоять глобальным изменениям климата, а также сотрудничать в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.
В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.