Мишустин рассказал о перспективных сферах сотрудничества России и США

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва и Вашингтон должны сотрудничать в Арктическом регионе, вместе противостоять глобальным изменениям климата и бороться с пандемией коронавируса.

«Убеждён, что у наших стран есть много перспективных сфер для сотрудничества. Например, в Арктике российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по сохранению уникальных экосистем и сбалансированному развитию региона», — заявил он в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.

Мишустин отметил, что страны должны сообща противостоять глобальным изменениям климата, а также сотрудничать в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.