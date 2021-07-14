Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике
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«Владимир Путин подчеркнул, что Россия придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении», — уточняется в сообщении.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает важным и позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву.
Также российский министр заявил, что Москва придаёт большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата.