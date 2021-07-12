Лавров высказался о сотрудничестве с США по климату
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Как сообщает РИА Новости, министр сообщил, что в соответствии с Парижским соглашением Россия будет вносить вклад в поиск коллективных решений возникающих в сфере изменения климата проблем, исходя из национальных условий и задач социально-экономического развития.
«И в этом контексте, в этой работе рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединёнными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции, с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года», — добавил Лавров.
Ранее сообщалось, что Лавров и Керри проведут встречу в Москве 12 июля.