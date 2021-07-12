Лавров назвал важным и позитивным сигналом визит Керри в Москву
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Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на совместной пресс-конференции с Керри.
«Cчитаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённостей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что этот подход полностью соответствует духу женевского саммита президентов России и США. Лавров подчеркнул, что в России готовы всемерно его укреплять на основе взаимовыгодного диалога, нацеленного на поиск баланса интересов.
Также Лавров заявил, что Москва придаёт большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата.