Лавров назвал важным и позитивным сигналом визит Керри в Москву

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает важным и позитивным сигналом визит спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Москву.
Лавров назвал важным и позитивным сигналом визит Керри в Москву
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на совместной пресс-конференции с Керри.

«Cчитаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённостей и налаживания профессиональной предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что этот подход полностью соответствует духу женевского саммита президентов России и США. Лавров подчеркнул, что в России готовы всемерно его укреплять на основе взаимовыгодного диалога, нацеленного на поиск баланса интересов.

Также Лавров заявил, что Москва придаёт большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата.

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