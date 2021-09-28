Лавров высказался об охране окружающей среды

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании делового совета при МИД заявил, что «важно, чтобы проблематика изменения климата и охрана окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество».
Лавров высказался об охране окружающей среды
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«Будем этого добиваться, не допуская односторонних шагов, которые не учитывают интересы других стран», — цитирует ТАСС Лаврова.

Он заявил, что многие государства настроены на развитие природоохранного диалога с Россией.

Министр подчеркнул, что «взаимодействие на данном направлении должно быть предсказуемым, транспарентным».

В июне сообщалось, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике.

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