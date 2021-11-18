Антонов: США затягивают продление виз примерно для 100 сотрудников посольства России

Американская сторона затягивает продление виз или разрешений на въезд в США примерно для сотни сотрудников российской дипмиссии, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам российского дипломата, в посольстве и генконсульствах России в США находятся почти 60 сотрудников — 155 вместе с членами семей, — которым американская сторона затягивает продление виз. Ещё порядка 40 работников находятся в «листе ожидания» более года, ожидая разрешения на въезд в Москве.

«Нашим сотрудникам затягивают оформление аккредитационных документов, есть проблемы с регистрацией служебного автотранспорта. Не возвращена захваченная дипсобственность», — цитирует Антонова РИА Новости.

Он отметил, что с учётом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что ещё 55 россиян из числа дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в кратчайшие сроки, обстановка может усугубиться.

«Понимаем, что с учётом большого числа накопившихся «раздражителей» вряд ли стоит рассчитывать на кардинальные прорывы. Но совместная работа по поиску путей выхода из этой ситуации ведётся», — заключил российский посол.

Ранее Антонов заявил, что диппредставительство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что американская сторона намеренно разрушала систему оказания консульских услуг в России.