Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов констатировал увеличение поставок оружия из США на Украину.

«Линейка вооружений, которая поступает на Украину, — она всё больше и больше расширяется: «Стингер», «Джавелин», наши даже Ми-17 туда попали», — отметил российский дипломат в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube.

Антонов обратил внимание, что при этом акцентируется внимание на оборонительных свойствах вооружения.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью изданию Military Times объявил, что ВСУ впервые применили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin в боевых действиях в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона с большой тревогой наблюдает за тем, как ряд стран помогает Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.