Песков высказался об иностранных поставках оружия украинским властям

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдают за тем, как ряд стран помогает Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.
Песков высказался об иностранных поставках оружия украинским властям
  • © Пресс-служба президента России

«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И... конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — сказал Песков.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить