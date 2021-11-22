Песков высказался об иностранных поставках оружия украинским властям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдают за тем, как ряд стран помогает Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.

«Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное, высокотехнологичное вооружение. И... конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — сказал Песков.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.