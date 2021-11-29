В МИД России заявили, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам

Замглавы МИД России Евгений Иванов прокомментировал ситуацию с процессом выдачи американских виз россиянам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников», — сказал он.

По словам дипломата, с проблемой получения американских виз сталкиваются не только представители разных ведомств, в числе которых агентство Россотрудничество, но также спортсмены и другие категории граждан.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.

Замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что переговоры России и США по консульским вопросам продолжатся в декабре.