В МИД России заявили, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам

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Замглавы МИД России Евгений Иванов прокомментировал ситуацию с процессом выдачи американских виз россиянам.
В МИД России заявили, что у США достаточно персонала для выдачи виз россиянам
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы считаем, что вполне могут выдавать визы американские, там есть достаточное количество сотрудников», — сказал он.

По словам дипломата, с проблемой получения американских виз сталкиваются не только представители разных ведомств, в числе которых агентство Россотрудничество, но также спортсмены и другие категории граждан.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что США затягивают продление виз примерно для 100 дипломатов России.

Замглавы МИД России Евгений Иванов отметил, что переговоры России и США по консульским вопросам продолжатся в декабре.

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