Антонов назвал рестрикции США против МФТИ упущением возможности наладить отношения
Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.
«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения», — заявил Антонов.
По его словам, заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем», не выдерживают критики.
«Не секрет, что вуз готовит технических специалистов, в т. ч. для предприятий ВПК. Но каким образом это угрожает нацбезопасности Соединённых Штатов, можно только догадываться», — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что «каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей».
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности США в связи с «производством военной продукции для военных конечных пользователей».
В МФТИ выразили надежду, что Физтех сможет и далее сотрудничать с американскими университетами и научными институтами после введённых Минторгом США экспортных ограничений в отношении учебного заведения.