Антонов назвал рестрикции США против МФТИ упущением возможности наладить отношения

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Минторга США ввести экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

Об этом сообщается на странице посольства России в США в Facebook.

«Администрация продолжает деструктивную линию на разрушение связей в областях, которые к политике не имеют никакого отношения», — заявил Антонов.

По его словам, заявления о том, что МФТИ является «конечным военным пользователем», не выдерживают критики.

«Не секрет, что вуз готовит технических специалистов, в т. ч. для предприятий ВПК. Но каким образом это угрожает нацбезопасности Соединённых Штатов, можно только догадываться», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что «каждые новые рестрикции — упущенная возможность для нормализации двусторонних связей».

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности США в связи с «производством военной продукции для военных конечных пользователей».

В МФТИ выразили надежду, что Физтех сможет и далее сотрудничать с американскими университетами и научными институтами после введённых Минторгом США экспортных ограничений в отношении учебного заведения.