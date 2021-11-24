США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института

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Соединённые Штаты вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности США (BIS).
США вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института
  • Reuters

«BIS добавило Московский физико-технический институт в список MEU (Military End User) в связи с производством военной продукции для военных конечных пользователей», — говорится в пресс-релизе торгового ведомства США.

В конце 2020 года американское Министерство торговли опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные ведомства.

В отношении этих компаний вводятся ограничения на экспорт.

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