В МФТИ удивлены решением США ввести экспортные ограничения в отношении вуза

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В Московском физико-техническом институте (МФТИ) надеются, что Физтех сможет и далее сотрудничать с американскими университетами и научными институтами после введённых Минторгом США экспортных ограничений в отношении учебного заведения.
В МФТИ удивлены решением США ввести экспортные ограничения в отношении вуза
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Об этом сообщили ТАСС в вузе со ссылкой на ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.

«Мы удивлены решением официальных властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, подпадающих под экспортные санкции... Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учёными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки», — сказал Ливанов.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института. Такое решение приняло Бюро промышленности и безопасности США в связи с «производством военной продукции для военных конечных пользователей».

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