Послы России и КНР: международные отношения должны строиться вокруг Устава ООН

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Послы России и Китая в США Анатолий Антоной и Цинь Гань подчеркнули важность выстраивания системы международных отношений в соответствии с Уставом ООН.

В совместной статье для National Interest о саммите за демократию США дипломаты подчеркнули, что в мире есть лишь одна международная система, базой которой является ООН.

«Есть лишь один набор правил, и это базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН», — убеждены послы. 

По мнению авторов материала, хвастовство международным порядком, основанным на правилах без отсылки к ООН и международному праву попадают под категорию ревизионизма и антидемократичны.

Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне решительно отвергли идею международного саммита в поддержку демократии по инициативе США. По мнению дипломатов, это вызовет идеологическую конфронтацию.

Вашингтон ранее пригласил на «саммит за демократию», который пройдёт в декабре, 110 стран. 

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя американскую инициативу о проведении мероприятия, заявил, что это станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

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