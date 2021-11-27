Послы России и КНР: международные отношения должны строиться вокруг Устава ООН
В совместной статье для National Interest о саммите за демократию США дипломаты подчеркнули, что в мире есть лишь одна международная система, базой которой является ООН.
«Есть лишь один набор правил, и это базовые нормы регулирования международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН», — убеждены послы.
По мнению авторов материала, хвастовство международным порядком, основанным на правилах без отсылки к ООН и международному праву попадают под категорию ревизионизма и антидемократичны.
Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне решительно отвергли идею международного саммита в поддержку демократии по инициативе США. По мнению дипломатов, это вызовет идеологическую конфронтацию.
Вашингтон ранее пригласил на «саммит за демократию», который пройдёт в декабре, 110 стран.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя американскую инициативу о проведении мероприятия, заявил, что это станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих.