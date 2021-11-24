США пригласили на «саммит за демократию» 110 стран

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США пригласили на «саммит за демократию», который пройдёт в декабре, 110 стран. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госдепа, на саммит не пригласили Россию и Китай.

Из стран бывшего СССР приглашены Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Отсутствуют в списке приглашенных Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан.

Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии.

Также в списке числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью единого Китая. 

Ранее сообщалось, что Тайвань и США проведут экономический диалог.

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