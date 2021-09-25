Лавров высказался об идее США о «саммите демократий»

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициированный США «саммит демократий».
Лавров высказался об идее США о «саммите демократий»
  • РИА Новости

По его словам, проведение этого мероприятия станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

«Свежий пример — выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива — вполне в духе холодной войны — провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных», — сказал Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

11 августа американский лидер Джо Байден объявил о проведении в декабре «саммита за демократию».

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