Послы России и Китая раскритиковали идею саммита за демократию

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Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне решительно отвергают идею международного саммита в поддержку демократии по инициативе США. По мнению дипломатов, это вызовет идеологическую конфронтацию.

«Этот очевидный продукт менталитета времён холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые «разделительные линии». Такая тенденция противоречит развитию современного мира», — говорится в их совместной статье для National Interest.

Авторы материала подчеркнули, что Китай и Россия категорически отвергают такой шаг и призвали другие страны сосредоточиться на том, чтобы «хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других».

Дипломаты отметили, что при этом о демократии в Москве и Пекине беспокоиться не стоит — лучше обратить внимание на то, что происходит у других государств дома.

«Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу», — утверждают послы.

США пригласили на «саммит за демократию», который пройдёт в декабре, 110 стран. 

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя американскую инициативу о проведении мероприятия, заявил, что это станет движением в сторону раскола мирового сообщества на своих и чужих. 

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